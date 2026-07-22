В Пермском крае компанию оштрафовали на 20 миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае коммерческая организация выплатила штраф в размере 20 миллионов рублей после проверки, проведенной прокуратурой Дзержинского района Перми.

В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что руководитель предприятия передал деньги представителю компании-заказчика. За это организация рассчитывала получить преимущество перед другими поставщиками при заключении договоров на поставку сырья.

По итогам проверки прокуратура возбудила административное дело по статье о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Суд признал компанию виновной и назначил ей штраф в размере 20 миллионов рублей.

По данным прокуратуры, назначенное наказание уже исполнено — вся сумма штрафа перечислена в полном объеме.

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