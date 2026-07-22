В Перми уничтожили 180 кг запрещенной продукции, конфискованной в аэропорту

Фото: Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)

В аэропорту Перми с 1 января по 22 июля этого года выявили и конфисковали 179,49 кг незаконно ввезенной продукции. Сотрудники управления Россельхознадзора по Пермскому краю в пограничном пункте аэропорта провели контроль 64 прибывших пассажиров международных рейсов.

Под досмотр попали 149 граждан Узбекистана и Азербайджана, у которых изъяли: курут, масло сливочное и топленое, сыр, мясо баранины и говядины, жир бараний топленый, тушки курицы, мед, яйца куриные. Всю изъятую потенциально опасную продукцию уничтожили методом сжигания в соответствии со схемой взаимодействия с АО «Международный аэропорт Пермь».

Запрет ввоза животноводческой продукции направлен на охрану территории страны от заноса инфекционных заболеваний, общих для человека и животных. Подконтрольные товары в течение всего времени перемещения должны сопровождаться ветеринарными сертификатами.

Виновных в нарушении действующего законодательства привлекли к административной ответственности. Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил влечет наложение штрафа до 1,5 тыс. руб.

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