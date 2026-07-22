В Октябрьском округе Прикамья ведут восстановление дорожной инфраструктуры

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Октябрьском округе Пермского края продолжается восстановление мостов и дорог, размытых дождевым паводком. Во время паводка пострадали временные переезды через реки Атер и Алмаз. Их возвели на время работ по капремонту мостовых сооружений.

О проведении восстановительных работ сообщил краевой Минтранс. Со вчерашнего дня на объекты дорожной инфраструктуры завозят материалы, работает техника. По ним уже восстановили временный проезд.

Для восстановления переезда через реку Алмаз завезли более 420 тонн щебеночных материалов и асфальтогранулята. Работают экскаваторы, самосвалы, погрузчик и каток. Открыть дорогу для грузового движения планируется 22 июля.

На реке Атер также идет восстановление временного переезда. На месте работают экскаватор и пять самосвалов. Тяжелая техника возит материал с площадки складирования возле моста через реку Алмаз.

«Для легковых автомобилей временный переезд уже обеспечен через обе реки», – дополнили информацию в краевом министерстве транспорта.

По сообщению сайта губернатора и Правительства Пермского края, араллельно работы ведутся в селе Богородск. Дорожные рабочие уже восстановили откос насыпи. Также предстоит восстановить часть тротуара, которая пострадала в паводок. Материал уже заказан и готов к доставке.

В районе моста через реку Ирень на дороге «Чернушка – Тюш» близ села Енапаево размыло часть конуса. Здесь также идут восстановительные работы. Восстановлением дорог и мостов занимается управление автомобильных дорог и транспорта Прикамья.

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