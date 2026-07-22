В Перми провели третий по счету «Фестиваль чемпионов»

Фото: пресс-служба Пермской городской Думы

Молодежный парламент города Перми с 2024 года реализует проект «Фестиваль чемпионов». Масштабное мероприятие проходит при поддержке Пермской гордумы. Фестиваль совмещен с еще одним молодежным проектом «Урок с чемпионом».

«Фестиваль чемпионов» состоялся в третий раз. Его принял лагерь «Новое поколение». В этом году «Фестиваль чемпионов» собрал более 500 человек. Его участники получили возможность оценить свою физическую подготовку и попробовать себя в различных видах спорта, включая футбол, легкую атлетику, бокс, вольную борьбу.

В рамках мероприятия ребята также познакомились с историей развития спортивных дисциплин и изучили техники под руководством именитых спортсменов. «Урок с чемпионом» позволил школьникам познакомиться с успешными пермскими спортсменами и узнать о возможностях развития в спорте.

Председатель Пермской гордумы Дмитрий Малютин поблагодарил Молодежный парламент за уверенное проведение и реализацию проекта «Фестиваля чемпионов». В прошлом году состоялось 18 встреч школьников с известными спортсменами, в которых приняли участие более 3,5 тыс. ребят.

«Я знаю примеры, когда сразу после наших уроков дети шли записываться в секции. Все же личный пример, личная история успеха – это сильный мотиватор, который действует здесь и сейчас. Будем развивать этот проект дальше в интересах нашей пермской молодежи!», – подчеркнул Дмитрий Малютин.

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