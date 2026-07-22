Приставы Прикамья с начала года арестовали более 500 автомобилей должников

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы Прикамья продолжают работу по взысканю долгов с жителей региона. одной из мер является арест имущества, включая автомобили должников. За шесть месяцев 2026 года в рамках исполнительных производств ФССП уже арестовала 531 автомобиль общей стоимостью около 356 млн руб.

Самыми дорогостоящими среди них оказались: AUDI A7 – с оценочной ценой 8,5 млн руб.; LEXUS RX300 - 5,8 млн руб.; Toyota Land Cruiser 200 – 5 млн руб. Дороже всех с торгов продали автомобили MAZDA CX-5 и Mitsubishi Outlander. За них удалось вернуть долги 1,4 млн руб. и 1,1 млн руб. соответственно.

По информации краевого ГУФССП России, с января по июнь на реализацию передали 254 автомобиля общей стоимостью 126 млн руб. После продажи 163 автомобилей выручено и перечислено взыскателям 163 млн руб. Принять нереализованные на торгах транспортные средства на 7,7 млн руб. согласились 19 взыскателей.

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