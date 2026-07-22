В Перми вынесли обвинение шеф-повару, отравившему более 90 выпускников

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми прокурор города утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шеф-повара организации общественного питания. Женщину обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей.

В июне 2025 года один из банкетных залов Перми и площадка для проведения выездных мероприятий в Пермском округе провели торжественные выпускные нескольких образовательных учреждений. Питание и выездное обслуживание выпускников и других гостей занималась точка общепита, где в должности шеф-повара работала обвиняемая. В силу должностных обязанностей она несла ответственность за соблюдение санитарных норм и технологического процесса приготовления пищи.

«В результате ненадлежащей организации обвиняемой работы по соблюдению технологии приготовления различных блюд и нарушений иных санитарных правил более 90 участников выпускных заболели в связи с попаданием в организм бактерий сальмонеллы», – говорится в сообщении Единого портала прокуратуры РФ.

Уголовное дело для рассмотрения по существу поступило в Мотовилихинский районный суд Перми. В число возможного наказания для обвиняемого шеф-повара входят штраф до 700 тыс. руб. и ограничение свободы на срок до двух лет.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru