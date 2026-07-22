Археологи нашли редкий памятник при раскопках в Архиерейском квартале Перми

Фото: Камская археологическая экспедиция | vk.ru/archeology_psu

В Архиерейском квартале на месте Пермского зоопарка продолжаются археологические раскопки. Они предшествуют созданию нового городского сквера на берегу Камы в Перми.

Масштабные работы проводит Камская археологическая экспедиция. Одной из последних находок пермских археологов стал редки памятник в виде дерева – мощный ствол с обрубленными ветвями, уходящий корнями в землю. Срез ствола венчает крест, сложенный из таких же веток.

На стволе высечено имя: «Епафродит Сергеевич Космач». Сведения о скончавшемся жителе Перми нашли в списке Евгения Субботина. Ранее известный историк и краевед издал книгу «Некрополь Пермского Спасо-Преображенского кафедрального собора».

Коллежский советник Епафродит Космач скончался 5 ноября 1909 года в возрасте 69 лет от «перерождения сердца». Раньше так называли состояние, при котором мышечная ткань замещается жировой, что приводит к сердечной недостаточности.

Мотив установки необычного памятника пояснили археологи. Он отражал глубокие представления о жизни, смерти и надежде на воскресение.

«Символика варьировалась от образа прерванной жизни до более сложных аллегорий вечной жизни в христианской культуре. Чаще всего мотив объясняют двумя версиями – внезапная смерть и пресечение рода. Дерево служило символом жизни, в свою очередь срубленное – пресечение жизненного пути. Обрубленные ветви означали, что человек не оставил потомства», – рассказали сотрудники Камской археологической экспедиции.

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