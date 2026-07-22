В Перми откроют Клуб «П» для подростков

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермский краеведческий музей приглашает подростков от 12 до 17 лет в новый Клуб «П». Местом встреч станет Детский музейный центр на ул. Советской, 1 в социокультурном пространстве «Завод Шпагина».

Участники Клуба «П» начнут изучать музейные профессии, экспериментировать, пробовать новые роли и воплощать идеи в жизнь. Сотрудники музея научат ребят водить экскурсии и организовывать мероприятия. Клубная жизнь позволит проводит время в кругу единомышленников.

«В течении нескольких месяцев мы будем готовиться с ребятами к «Ночи искусств». Участники клуба будут придумывать активности и занятия для гостей, а потом сами их проведут», – рассказали организаторы проекта.

Посещать Клуб «П» можно самостоятельно без сопровождения взрослых. Первая клубная встреча состоится 22 июля в 16:00. Требуется регистрация.

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