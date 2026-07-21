В центре Перми встал транспорт из-за ДТП на Коммунальном мосту

Фрагмент сервиса «Яндекс Карты»

Завершение рабочего дня 21 июля часть жителей Перми рисукуют провести в дорожных пробках. На Коммунальном мосту около 17:30 произошло ДТП.

Транспорт начинает скапливаться на ул. Попова от ул. Пушкина ло ул. Окулова, а также прилегающим к ней улицам Монастырской, Петропавловской и Екатеринской. В дорожной пробке встал общественный транспорт.

Еще два ДТП около 17:00 произошли на ул. Якутской в районе ул. Красноборской по направлению в центр города. Движение транспорта затруднено. На ул. Спешилова формируется дорожная пробка на перекрестке с ул. Борцов Революции.

Также затруднено движение и перед Красавинским мостом по направлению к центру города. Перед въездом на мост сервис «Яндекс Карты» фиксирует также два ДТП.

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