В Перми согласовали архитектурный вид новой школы на улице Каменского

Фото: Министерство строительства Пермского края

Краевой Минстрой сообщил о согласовании архитектурно-градостроительного облика новой школы в микрорайоне ДКЖ на ул. Василия Каменского. Новое образовательное учреждение построят в рамках проекта комплексного развития территории.

Школа рассчитана на прием 1 440 учеников. Четырехэтажное здание имеет Г-образную форму. В нем разместят учебные кабинеты, лаборатории химии и биологии, мастерские для уроков труда и зоны самоподготовки. Современный образовательный корпус также включит Центр детских инициатив, лекционные помещения, библиотеку, столовую, актовый и спортивные залы. На прилегающей территории появится физкультурная зона с площадками для волейбола, баскетбола, беговыми дорожками и пространством для школьных мероприятий.

Фасад школы предлагается выполнить в бежево-серых тонах с использованием современных износостойких материалов, включая плиты из фиброцемента и декоративной штукатурки. Его украсит витражное остекление, входные группы оборудуют защитными козырьками и тамбурами. В планах стоит установка архитектурно-художественной подсветка.

Проектно-сметная документация находится на рассмотрении госэкспертизы, Подрядчик строительства компания «Рекон-строй» из Перми приступила к подготовительным работам на стройплощадке. Возведение новой школы проведут за счет краевого бюджета. Построить школу планируют в 2028 году.

КРТ микрорайона ДКЖ включит реновацию на площади более 25 га между улицами Учительской, Боровой, Василия Каменского, Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской, Энгельса и Боровой. Композиционно новый район города поделят на несколько ансамблей – «Ультима СИТИ», «Арт СИТИ», «Парк СИТИ» и «Пермь СИТИ».

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru