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НовостиПолитика21 июля 2026 11:56

Прикамье простилось с погибшим в июле участником СВО Степаном Бельковым

С земляком простились жители Гайнского округа
Павел ШАТРОВ
Фото: Администрация Гайнского муниципального округа

Фото: Администрация Гайнского муниципального округа

Жители деревни Иванчино Гайнского округа 21 июля проводили в последний путь погибшего на СВО земляка. Гвардии рядовой Бельков Степан Федорович погиб 5 июля 2026 года.

Степан Федорович родился Бельковым 18 мая 1999 года. Героически погиб при исполнении воинского долга в населенном пункте Шевченко на Донбассе.

Администрация и глава Гайнского муниципального округа Елизавета Шалгинских разделяют горечь невосполнимой утраты, выражают глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего земляка. Особые слова поддержки маме солдата, Ольге Валерьевне.

Похоронили Степана Белькова в родной деревне Иванчино.

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