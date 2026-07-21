В Перми с 1 августа откроют для движения участок новой трассы ТР-53

фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Перми спустя четыре года после начала строительства новой трассы ТР-53 откроют один из участков для проезда транспорта. Движение в техническом режиме на пр. Октябрят от ул. Уинской до ул. Грибоедова подрядчик планирует запустить с 1 августа.

Готовый к открытию участок находится в финальной стадии строительства. Он включит тоннель и подпорные стены. Дорожные строители продолжают укладку верхнего слоя асфальта, параллельно обустраивают тротуары. Вдоль дороги идет монтаж шумозащитных экранов с нанесением изображений хищных птиц для отпугивания городских сородичей и предотвращения их столкновения с конструкциями.

Подготовленный к открытию участок входит в рамки этапа 2.1 строительства трассы ТР-53. Его протяженность на участке пр. Октябрят от ул. Уинской до моста через реку Талажанку составляет 1,5 км. По данным краевого Минтранса, техническая готовность участка составляет 70%. После его реализации соединят первый этап трассы с улицами Грибоедова и Артема, временная дорога – с участком пр. Октябрят и ул. Сапфирной.

Строительство трассы ТР-53 стартовало в 2022 году. На первом этапе подрядчик продлил ул. Уинскую от ул. Юрша до ул. Грибоедова. В сентябре 2024 года началось возведение следующего этапа трассы, разделенного на две части.

Общая протяженность ТР-53 от развязки с ул. Уинской до ул. Целинной составляет 8,3 км, 24,64 км – с учетом устройства местных проездов. Проект разбит на четыре этапа. Трасса соединит центральные районы Перми с Мотовилихинским и Орджоникидзевским районами.

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