«Победа» требует более 16 млн рублей с аэропорта Перми после повреждения Boeing Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания «Победа» обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском к аэропорту «Большое Савино». Перевозчик требует взыскать с аэропорта свыше 16,1 млн рублей.Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Поводом для судебного разбирательства стало повреждение самолета Boeing 737-800. По данным истца, происшествие случилось 3 декабря перед вылетом рейса в Санкт-Петербург.

В компании считают, что сотрудники аэропорта не отсоединили трос заземления перед взлетом. После набора высоты самолет поднял кабель вместе с собой, из-за чего фюзеляж получил несколько пробоин. В результате воздушное судно пришлось отправить на ремонт.

На данный момент суд еще не определил дату рассмотрения дела.

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