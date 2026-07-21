Эксперт Пермского Политеха объяснила, почему стало меньше комаров

Почему летом стало меньше комаров: эксперт Пермского Политеха дала объяснение Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители многих регионов России этим летом заметили, что комаров стало значительно меньше. Однако, как пояснила ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Мария Комбарова, насекомые не исчезли — их активность временно снизилась из-за погодных условий.

По словам специалиста, на численность и поведение комаров в этом сезоне повлияли продолжительные дожди и жаркая погода. Во время ливней насекомые прячутся в лесной подстилке, под листьями и на нижних ветках деревьев, а сильная жара заставляет их избегать открытых мест. При температуре выше 30 градусов комары быстро теряют влагу, поэтому становятся активными только вечером или в прохладные часы.

В России кровососущие комары распространены практически повсеместно. В Пермском крае обитает 32 вида этих насекомых, в Карелии — 31, в Тюменской области — 29, а в Сибири — около 45. Исключение составляют засушливые южные территории, где жаркий климат и нехватка влаги мешают их размножению.

Эксперт отметила, что обычно после таяния снега или сильных дождей комары массово выводятся из личинок, создавая ощущение резкого увеличения их количества. В этом году ситуация изменилась: осадки идут практически постоянно, поэтому самки откладывают яйца постепенно, а массового появления взрослых насекомых не происходит. Кроме того, дождь и высокая влажность мешают комарам летать и ориентироваться в пространстве.

На сокращение популяции также влияют климатические изменения. По словам Марии Комбаровой, несколько последних жарких сезонов действительно привели к уменьшению количества комаров, однако такие изменения можно заметить только при сравнении данных за несколько лет.

Дополнительным фактором остается деятельность человека. После дождей в небольшие водоемы попадают гербициды и инсектициды, смытые с сельскохозяйственных полей. Это ухудшает качество воды, из-за чего личинки комаров погибают.

Сдерживать численность насекомых помогают и их естественные враги. Комарами питаются лягушки, жабы, стрекозы, ласточки, стрижи и летучие мыши. При этом одна летучая мышь за ночь способна уничтожить несколько тысяч комаров.

Ученая подчеркнула, что комары являются важной частью экосистемы. Их личинками питаются многие виды рыб, а взрослыми насекомыми — птицы и другие животные. Если численность комаров значительно сократится, это может нарушить пищевые цепочки и привести к росту популяции вредителей, которые наносят ущерб лесам и сельскому хозяйству.

По мнению специалиста, нынешнее снижение активности комаров связано исключительно с необычной погодой. После того как условия нормализуются, насекомые вновь станут заметно активнее.

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