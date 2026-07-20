Школьница из Челябинска стала победительницей Международной олимпиады

Фото: Министерство образования Челябинской области

Ученица физико-математического лицея № 31 Челябинска Арина Прокудина завоевала золотую медаль на 67-й Международной математической олимпиаде, которая прошла в Шанхае. Это одно из самых престижных мировых соревнований по математике среди школьников. Об этом пишет интернет-издание Hornews.com.

Российская команда показала высокий результат. Участники завоевали четыре золотые и две серебряные медали, что позволило сборной занять третье место в командном зачете среди представителей более чем 100 стран.

Олимпиада проверяет не знание сложных разделов высшей математики, а умение логически мыслить и находить нестандартные решения. Школьникам предлагают задачи по алгебре, геометрии, теории чисел и комбинаторике. Соревнование проходит в два этапа: в течение двух дней участники решают по три задачи, на выполнение каждого тура отводится четыре с половиной часа.

С успешным выступлением российских школьников поздравил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что сборная вошла в число сильнейших команд мира, а интерес молодежи к математике и естественным наукам играет важную роль в развитии страны и ее технологического потенциала. Также он поблагодарил участников, их родителей и педагогов за вклад в этот успех.

Подготовкой национальной команды руководил глава ресурсного центра дополнительного образования «Центр развития математического образования» Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Кирилл Сухов.

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