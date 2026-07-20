В Перми изменится движение нескольких автобусных маршрутов с 22 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 22 июля автобусы №3, №51 и №71 будут курсировать до станции Пермь I и речного вокзала.

При этом маршрут №85 прекращает свою работу. Освободившиеся автобусы направят на усиление маршрута №82, который особенно востребован среди жителей микрорайона Вышка I.

Ранее "КП-Пермь" писала, что с пятницы, 18 июля, на автобусном маршруте №64 начнет работать новая остановка под названием «Бульвар Преображенского». Она будет доступна для пассажиров в обоих направлениях движения.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, для нового остановочного пункта оборудовали посадочные площадки с заездными карманами, установили современные павильоны, провели освещение и организовали пешеходный переход.

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