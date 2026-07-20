В Пермском крае накрыли банду, снимавшую детское порно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае завершено расследование громкого дела против организованной преступной группы. Её участников обвиняют в серии тяжких и особо тяжких преступлений против несовершеннолетних. На скамье подсудимых окажутся двое жителей Чайковского и один уроженец Удмуртии.

По версии следствия, в банду входили трое мужчин и одна женщина. Главный организатор сам искал подростков для участия в порносъёмках, снимал для этого квартиры и покупал технику. Полученные ролики он выкладывал на теневых интернет-площадках за рубежом. Выручку конвертировали из криптовалюты в рубли и легализовывали.

В Пермском крае накрыли банду, снимавшую детское порно

Жертвами преступников стали 11 детей — десять девочек и один мальчик. На момент съёмок им было от 12 до 16 лет. Незаконный бизнес процветал с мая 2024 по июль 2025 года.

Фигурантам вменяют производство и сбыт детской порнографии, вовлечение подростков в такие съёмки, половые акты с детьми младше 14 и 16 лет, развратные действия, а также отмывание денег. Одного из членов группы также обвиняют в надругательстве над ребёнком, который находился в беспомощном состоянии.

Раскрыть преступления удалось благодаря слаженной работе следователей СК, криминалистов, сотрудников Интерпола, оперативников из управлений по борьбе с киберпреступлениями и бойцов Росгвардии. При обысках у злоумышленников изъяли камеры, компьютеры, телефоны и реквизит для съёмок.

По делу провели множество экспертиз, включая медицинские, компьютерные и психолого-искусствоведческие. Трое обвиняемых сейчас находятся в СИЗО. Одна из женщин пошла на сделку со следствием — её дело выделили в отдельное производство. А главный организатор до сих пор в розыске, в том числе международном. Теперь все собранные материалы переданы в суд.

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