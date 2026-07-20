Приставы Прикамья назвали самое дорогое арестованное имущество должников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За первые шесть месяцев 2026 года судебные приставы Пермского края наложили арест почти на 4,5 тысячи объектов имущества, принадлежащих должникам. Благодаря их дальнейшей реализации взыскателям удалось вернуть около 155 млн рублей. Еще имущество на сумму 148 млн рублей было передано кредиторам в счет погашения задолженности после того, как его не удалось продать на торгах.

Самым дорогим арестованным объектом стала квартира площадью более 94 квадратных метров в Ленинском районе Перми. Ее стоимость оценили в 16 млн рублей.

На втором месте оказался жилой дом с хозяйственными постройками в микрорайоне Заозерье. Площадь здания превышает 450 квадратных метров, а его стоимость составляет около 14 млн рублей.

Третью строчку рейтинга заняло нежилое помещение площадью 100 квадратных метров на первом этаже многоквартирного дома в Индустриальном районе Перми. Оно также было оценено почти в 14 млн рублей.

Самой крупной суммой, полученной после продажи арестованного имущества, стали 53 млн рублей. За такую цену на торгах реализовали нежилое помещение площадью свыше трех тысяч квадратных метров и доли в праве собственности на земельный участок в промышленной зоне Свердловского района Перми.

Среди необычных объектов, на которые приставы наложили арест, оказались 100-процентная доля в уставном капитале компании, занимающейся оптовой продажей медицинских изделий, снегоходы Polaris и «Тайга Варяг», а также стенд для испытания топливной аппаратуры.

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