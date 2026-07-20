Годовая инфляция в Пермском крае ускорилась за июнь на 0,2%

инфографика: Центральный банк России

Центральный банк России опубликовал данные об уровне инфляции в регионах страны. В Пермском крае инфляция за июнь 2026 года выросла на 0,2% и достигла в годовом исчислении 7,27%. Средний рост цен за месяц составил 6,6%.

Эксперты связали рост инфляционных процессов с возросшими ценами на продовольственные товары. Наибольший рост на 2,66% по сравнению с маем показала плодоовощная продукция – картофель, репчатый лук, капуста и морковь. Дешевле стали куриные яйца, твердые, полутвердые и мягкие сыры.

На рост цен повлияли сокращение запасов прошлогоднего урожая и замещение на прилавках отдельных овощей открытого грунта более дорогой импортной продукцией.

В непродовольственном секторе повышенный сезонный спрос и сокращение предложения из-за ремонтов на НПЗ привели к подорожанию моторного топлива на 8,8%. Из-за снижения спроса на бытовую технику заметно подешевели смартфоны, мониторы, телевизоры, электропылесосы и другие бытовые товары.

«Увеличение спроса в высокий сезон и наличие прямых рейсов из Перми привели к сезонному подорожанию на 7,27% услуг в сфере зарубежного туризма», – дополнили в Пермском отделении Уральского ГУ Банка России.

В целом по стране годовая инфляция в июне составила 6,02%.

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