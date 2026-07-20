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НовостиПроисшествия20 июля 2026 8:10

В Прикамье под колесами иномарки погибла 14-летняя девушка на питбайке

ДТП произошло 19 июля в Чайковском округе
Павел ШАТРОВ
Кадр из видео Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю

Кадр из видео Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю

Во второй половине дня 19 июля на 1 км автодороги «Ваньки-Степаново» произошло смертельное ДТП. Около 18:00 15-летняя девушка на питбайке «БСЕ» выехала с поля на главную дорогу.

По предварительной информации краевой Госавтоинспекции, девушка не предоставила преимущество автомобилю «Ссан Енг Актион» под управлением женщины 1981 года рождения и допустила столкновение с ним. В результате ДТП на месте аварии погибла 14-летняя девушка-пассажир питбайка. Водитель мини-мотоцикла получила тяжелые травмы и была госпитализирована в медучреждение.

По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.

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