«Театр-Театр» в Перми официально возглавит Егор Мухин

Фото: ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр»

В Перми местные СМИ распространили информацию об официальном назначении 17 июля на пост директора ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр» Егора Мухина. С конца апреля этого года он исполняет обязанности руководителя учреждения культуры.

На сайте «Театр-Театра» Егор Мухин пока значится исполнительным директором. Учредитель театра краевой Минкульт на своих ресурсах пока не опубликовал официальное сообщение о назначении.

«Театр-Театр» до апреля 2026 года оставался последним учреждением в регионе, главой которого являлся художественный руководитель. По новому уставу театра эта функция перейдет административному директору. При директорской форме управления главный руководитель единолично отвечает за финансовую и творческую деятельность учреждения с правом подписи. Теперь для смены формы управления театру предстоит изменить устав.

Егор Мухин родился в 1984 году. Он является профессиональным управленцем: в 2011 году окончил Московскую академию предпринимательства по специальности «Финансы и кредит», 2020 году – получил диплом «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции» в академии РАНХиГС. В 2017–2018 годах руководил коммерческим отделом «Театра-Театра», в 2018–2021 годы – коммерческий директор, а с 16 августа 2021 года – исполнительный директор театра.

По данным краевых властей, Егор Мухин в 2025 году получал одну из самых больших среднемесячных зарплат среди сотрудников государственных бюджетных учреждений культуры, искусства и кинематографии региона в размере 532,6 тыс. руб. Больше зарплата была только у худрука «Театра-Театра» – 753,4 тыс. руб. в месяц.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru