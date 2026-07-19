В Пермском крае на пожаре погиб ребенок, второй получил ожоги

Пожар в котором один ребенок погиб, второй - пострадал, произошел в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

18 июля в Пермском крае один ребенок погиб на пожаре, второй травмировался, получив ожоги. Информация о ЧП с несовершеннолетними была опубликована Единой диспетчерской службой города Перми со ссылкой на краевое Управление МЧС, и в краевом главке обещали вскоре прокомментировать ЧП.

А в пресс-службе регионального Следственного Управления сообщили, что пожар произошел в частном доме на улице Златоустовской в городе Лысьва. После его ликвидации сотрудники МЧС обнаружили на веранде тело 14-летнего подростка.

- Следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в результате пожара, - сообщили в СК. - В настоящее время причины возгорания устанавливаются. Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, изъяты интересующие следствие предметы. Расследование продолжается.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru