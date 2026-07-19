ТРК «СпешиLove» полностью открыли для посетителей после подтопления

Открыты оба входа — как центральный со стороны ул. Спешилова, так и вход со стороны парковки. Фото: архив КП.

В конце рабочей недели первый этаж ТРК «СпешиLove» из-за сильных дождей и подтопления был закрыт для посетителей. Вода затопила первый этаж здания, и сотрудники могли передвигаться по торговым площадям только в резиновых сапогах.

Спустя двое суток администрация торгово-развлекательного комплекса сообщила о завершении восстановительных работ. И первый этаж вновь был готов встречать посетителей.

- Наши технические службы сделали все возможное, чтобы вы могли провести предстоящие выходные с комфортом, - говорится в сообщении комплекса в соцсетях. - Большинство магазинов и бутиков уже возобновили работу в привычном режиме. Посетители могут снова пройтись по галерее, сделать покупки и насладиться привычной атмосферой уюта.

При этом часть арендаторов завершает финальные приготовления (проветривание помещений и расстановку товара), поэтому их открытие ожидается чуть позже. Однако основная торговая галерея доступна для шопинга.

На данный момент открыты оба входа в здание — как центральный со стороны ул. Спешилова, так и вход со стороны парковки.

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