В Перми собирают волонтеров для спасения птиц с реки Мулянка

Для спасения пернатых и зверей организован сбор добровольцев. Фото: Сергей Шахиджанян

17 июля в Перми был зафиксирован разлив нефти на реке Мулянка. На месте загрязнения установили боновые заграждения и распространение жидкости остановили. Сейчас проводятся работы по сбору и вывозу нефтепродуктов, однако это привело к загрязнению местной фауны: пострадали обитающие в водоеме птицы, рыба и животные.

Для спасения пернатых и зверей организован сбор добровольцев. В Перми нужны волонтеры, которым предстоит отмыть от нефтяной пленки крякв и других пострадавших птиц, а также животных, выходящих на берег.

Организаторы подчеркивают: работа очень серьезная, поэтому к участию допускаются только взрослые. Волонтерский лагерь развернут по адресу: г. Пермь, ул. Встречная, 28 (парк «Манки Ривер»).

Также волонтеров предупреждают: нефть не отстирывается с одежды и на точку сбора необходимо приехать в вещах, которые не жалко испачкать или выбросить. Кроме того, каждому волонтеру обязательно нужно взять с собой средства индивидуальной защиты: маску или респиратор; резиновые перчатки (лучше несколько пар); защитные очки (птицы могут атаковать и клюнуть); непромокаемый фартук, дождевик или плащ.

Координатором группы волонтеров является Анастасия Старкова (контакт для связи во «ВКонтакте»: vk.ru/id162824106). В самом лагере требуются дополнительные ресурсы для работы с пострадавшими животными. В первую очередь необходимы физраствор, переноски для животных, корм для уток (подойдет обычный корм для домашних птиц), коробки и одноразовые пеленки. Также нужны расходные материалы для очистки: маленькие губки для мытья посуды, ветошь, тряпки, кукурузный крахмал и малярный скотч.

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