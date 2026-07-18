Житель Губахи возместил ущерб за хищение железнодорожных путей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы проконтролировали выплату компенсации за ущерб, причиненный в результате кражи железнодорожных конструкций в Губахе Пермского края.

Трое жителей города заранее договорились совершить преступление и разобрать на части железнодорожные пути, принадлежавшие государственному учреждению. Один из участников группы подготовил оборудование для демонтажа: газовые баллоны с кислородом и пропаном, специальный шланг с горелкой, а также предоставил грузовой автомобиль для перевозки похищенного металла. Кроме того, он организовал работу сообщников и занимался продажей лома.

Двое других участников занимались непосредственно демонтажем путей, резкой металлических конструкций, погрузкой и транспортировкой деталей. Похищенные элементы они передавали через посредников в пункты приема металлолома. Всего за время преступной деятельности группа реализовала более 100 тонн имущества, которое им не принадлежало.

Нарушителей задержали сотрудники учреждения, на территории которого происходило хищение. Суд признал всех троих виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Каждому назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также суд обязал их совместно компенсировать причиненный ущерб — около 140 тысяч рублей.

Исполнительные документы поступили в отдел судебных приставов по Губахе и Гремячинску. Должников уведомили о начале исполнительного производства и предупредили о возможных мерах принудительного взыскания в случае неисполнения решения суда.

Однако применять ограничения и аресты не потребовалось. Один из должников самостоятельно сообщил приставу о полном погашении задолженности и предоставил подтверждающий платежный документ.

После перечисления средств взыскателю исполнительное производство завершили в связи с полным исполнением требований суда.

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