У санатория «Демидково» сменился генеральный директор Фото: Дарья ЩЕРБИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Крупный санаторий «Демидково» в Пермском крае возглавила Елена Мехоношина. По данным "Ъ-Прикамье", она официально заняла должность генерального директора компании с 9 июля 2026 года.

«Демидково» входит в число трех крупнейших санаториев Пермского края. По итогам 2025 года выручка организации составила 753 млн рублей, а чистая прибыль достигла 62 млн рублей.

Отметим, ранее Елена Мехоношина работала в гостиничной сфере. В открытых источниках указано, что она занимала пост операционного директора отеля Holiday Inn Perm.

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