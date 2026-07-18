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НовостиОбщество18 июля 2026 9:42

У ТРК «Семья» в Перми снесут незаконный торговый павильон

В здании сейчас работают сразу несколько арендаторов
Дарья ЩЕРБИНИНА
У ТРК «Семья» в Перми снесут незаконный торговый павильон

У ТРК «Семья» в Перми снесут незаконный торговый павильон

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми рядом с ТРК «Семья», на улице Народовольческой, 3в, планируется принудительный демонтаж торгового павильона, установленного без необходимых разрешений. Соответствующее распоряжение подписал глава Свердловского района Андрей Летов.

В здании сейчас работают сразу несколько арендаторов. Среди них — кофейня Gudmen, пекарня, парикмахерская и круглосуточный продуктовый магазин.

Напомним, работа по ликвидации незаконно размещенных нестационарных торговых объектов в Перми ведется с 2023 года.

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