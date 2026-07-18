У ТРК «Семья» в Перми снесут незаконный торговый павильон Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми рядом с ТРК «Семья», на улице Народовольческой, 3в, планируется принудительный демонтаж торгового павильона, установленного без необходимых разрешений. Соответствующее распоряжение подписал глава Свердловского района Андрей Летов.

В здании сейчас работают сразу несколько арендаторов. Среди них — кофейня Gudmen, пекарня, парикмахерская и круглосуточный продуктовый магазин.

Напомним, работа по ликвидации незаконно размещенных нестационарных торговых объектов в Перми ведется с 2023 года.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru