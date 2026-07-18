Пермский завод спецтехники почти в 9 раз сократил прибыль по итогам 2025 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермский завод грузовой техники подвел финансовые итоги 2025 года. Согласно опубликованным данным, чистая прибыль предприятия снизилась почти в девять раз и составила 3,7 млн рублей. Годом ранее этот показатель достигал 34,2 млн рублей.

Одновременно сократилась и выручка компании. За год она уменьшилась на 40% — с 1,5 млрд до 918,5 млн рублей. Также снизилась стоимость активов предприятия. На конец 2025 года они оценивались в 810 млн рублей, что примерно на 100 млн рублей, или 11%, меньше, чем годом ранее.

Пермский завод грузовой техники работает с 1998 года и расположен в Краснокамске. Предприятие выпускает автомобили специального назначения, гидравлическое и пневматическое оборудование, технику для сельского и лесного хозяйства, а также занимается ремонтом металлических изделий.

С 2022 года единственным владельцем компании является Ольга Миночкина, а должность управляющего занимает Денис Миночкин. По информации, размещенной на сайте предприятия, производственные площади завода превышают 14,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, у компании есть собственная испытательная база и научно-инжиниринговый центр.

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