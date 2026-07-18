В Чусовом благоустройством улиц занялись роботы

Фото: социальные сети Сергея Белова

В Чусовом для содержания городских территорий все активнее используют роботизированную технику. Как сообщил глава округа Сергей Белов, современные машины помогают отказаться от тяжелого ручного труда и делают работы по благоустройству более эффективными.

Одной из таких разработок стал гусеничный робот-мульчер с дистанционным управлением. Его применяют для уничтожения борщевика и расчистки заброшенных участков. Машина весом около 360 килограммов измельчает густые заросли прямо на месте, а оператор контролирует процесс с расстояния до 200 метров. Благодаря этому исключается контакт людей с опасным растением и снижается риск получения травм.

Еще один робот отвечает за покос травы в парках и на крутых склонах, где обычная техника работать не может. Компактная машина легко справляется с труднодоступными участками.

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