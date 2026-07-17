Пермское УФАС рассмотрело 249 жалоб на закупки за первые полгода Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые шесть месяцев 2026 года в Пермское управление Федеральной антимонопольной службы поступило 249 обращений от участников закупок. После проверки специалисты признали обоснованными 64 жалобы — это около 28% от общего количества. Об этом пишет "Business Class".

По итогам рассмотрения обращений антимонопольное ведомство выявило 96 нарушений законодательства о контрактной системе. Заказчикам выдали 88 предписаний с требованиями устранить выявленные нарушения.

Кроме того, сотрудники УФАС провели 56 проверок, в рамках которых изучили 73 закупки. В результате было установлено 31 нарушение действующих норм.

Заказчики также направили 246 заявлений о включении сведений о недобросовестных поставщиках в специальный реестр. По итогам рассмотрения в список внесли информацию о 10 участниках, которые отказались заключать контракты, 60 подрядчиках, с которыми договоры были расторгнуты заказчиками в одностороннем порядке, а также о двух случаях, когда исполнители сами отказались от выполнения обязательств.

Также специалисты УФАС рассмотрели 46 обращений о возможности заключения контрактов с единственными поставщиками.

За отчетный период ведомство возбудило 162 административных дела. К ответственности привлекли 136 должностных лиц. Общая сумма назначенных штрафов составила 200 тысяч рублей.

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