Причал Пермь I принял более 40 тысяч пассажиров круизных теплоходов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае растет интерес к речным путешествиям среди жителей и туристов. О развитии водного транспорта в регионе рассказал министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков на заседании правительства края.

Последние пять лет в регионе занимаются восстановлением пассажирского судоходства по Каме и созданием современной причальной инфраструктуры. Сегодня теплоходы могут останавливаться у трех стационарных причалов — в Перми, Чайковском и Усть-Качке, а также у пяти модульных объектов в Перми, Закамске, Краснокамске, Хохловке и Соликамске.

Новые маршруты по воде помогают туристам открывать для себя разные уголки края. В июне запустили рейсы до курорта «Усть-Качка» на теплоходе «Колва». Судно ежедневно доставляет пассажиров к месту отдыха, а его загрузка превышает 80%.

Продолжает работу на Каме и электрокатамаран «Экоход». В будние дни пассажиры могут совершить прогулку по реке и увидеть утреннюю Пермь с воды. Вечером на судне проходят туристические рейсы с аудиогидом, живой музыкой и развлекательной программой. Также речным транспортом можно добраться до известных туристических объектов региона — музея «Хохловка» и комплекса «Соль-завод» в Соликамске.

В регионе также действуют субсидируемые водные маршруты, которые востребованы у дачников и путешественников.

В Березниковском округе работает направление «Березники — Быстрая». Пассажиров перевозит двухпалубный теплоход «Карат», рассчитанный на 100 человек. На нем можно отправиться к пляжу возле поселка Огурдино и посетить поселок Орёл.

Еще один маршрут проходит по рекам Сылва и Чусовая — «Старые Ляды — Куликово». Рейсы выполняет теплоход «Салют», который принимает до 110 пассажиров. Путешественники могут доехать до остановки «Усть-Шалашная», рядом с которой расположен глэмпинг «Хютте» с домиками для отдыха, баней, прогулками на каяках и поездками к Куликовской пещере. Протяженность маршрута составляет около 180 километров, а вся поездка занимает примерно 12 часов.

Важным объектом для развития круизного туризма остается пассажирский причал Пермь I. С этого года его обслуживает краевое предприятие АО «Пермское речное пароходство». В текущую навигацию ожидается более 380 заходов судов, а с конца апреля причал уже принял свыше 40 тысяч туристов с круизных теплоходов.

С Пермь I можно отправиться в путешествия по городам Пермского края — Соликамску и Чайковскому, а также в другие регионы России: от Петрозаводска до Астрахани. Причал способен принимать суда разных классов, включая один из самых современных российских теплоходов «Мустай Карим».

Развитию речного туризма способствуют и модульные причалы возле популярных музеев края. Они позволяют принимать круизные суда и организовывать прогулочные рейсы на теплоходе «Юнга Камы». Например, с 24 по 26 июля судно будет работать в Соликамске. Для гостей подготовят не только речные прогулки, но и мероприятие «Камский Драйв» с концертом, световым шоу и фейерверком над Камой.

По словам Сергея Вешнякова, развитие речной инфраструктуры в Прикамье продолжается. В ближайшие годы новые модульные причалы появятся в Осе, Добрянке и Ильинском.

Кроме того, до 2028 года планируется восстановить дебаркадеры в Перми, Усть-Качке, Оханске и Левшино. Эти объекты станут небольшими речными вокзалами с залами ожидания, кафе и смотровыми площадками.

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