В Пермь с рабочим визитом приехали представители молодежи Северодонецка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Представители Молодежной палаты Северодонецка посетили Пермь, чтобы познакомиться с опытом работы Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края. Делегация приняла участие в ежегодном форуме молодежного парламентского движения Прикамья.

В состав делегации вошли председатель Молодежной палаты, главный специалист отдела молодежи и спорта администрации Северодонецка Роман Онищенко, член Молодежной палаты Константин Никитин и сотрудник администрации города Ирина Никитина.

Во время форума гости встретились с представителями муниципальных молодежных парламентов и участниками молодежного кадрового резерва. Участники обменялись опытом и обсудили роль молодых людей в общественно-политической жизни. Одной из тем встречи стало участие молодежи в выборах — в качестве кандидатов, членов избирательных комиссий и помощников в предвыборных штабах.

Сотрудничество молодежных парламентов Пермского края и Северодонецка продолжается уже не первый год. Осенью прошлого года председатель Молодежного парламента Прикамья Кирилл Попов посетил Северодонецк, где в то время только создавалась Молодежная палата города. После этого он продолжил помогать коллегам в вопросах подготовки проектов и правового сопровождения инициатив.

Кроме того, в феврале в школах Северодонецка прошли парламентские уроки в рамках образовательного проекта Законодательного Собрания Пермского края.

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