Синоптики рассказали, возможны ли новые паводки в Пермском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие дни в южных районах Пермского края вновь ожидаются сильные дожди. Самая высокая вероятность сильных дождей прогнозируется на выходных — особенно днем в субботу в южной части края.

За прошедшие сутки наиболее заметные осадки прошли на востоке региона. В Лысьве за день выпало 19 мм дождя, в Губахе — 18 мм. Ночью в Чердыни специалисты зафиксировали еще 10 мм осадков. При этом в соседней Свердловской области, в районе Кытлыма, за 12 часов выпало около 40 мм дождя, что может привести к новым подтоплениям.

Метеорологи также сообщили данные по количеству осадков в Перми. На станциях «Пермь» и «Бахаревка» за сутки зарегистрировали 76 мм, на станции «Гайва» — 37 мм. Дополнительные наблюдения показали, что на метеостанции Пермского государственного университета выпало 51,1 мм, в визит-центре «Егошиха» — 56 мм, а на станции «Горки» — 63 мм.

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