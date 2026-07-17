Бывший глава краевого Союза журналистов возвращается в «Новый компаньон»

Перед грядущими выборами 2026 года крупнейший медиахолдинг Пермского края возглавит Игорь Лобанов. Бывший глава краевого Союза журналистов решением учредителя назначен генеральным директором ООО «Телекомпания «Рифей-Пермь», ООО «Деловая журналистика» и ООО РИА ИД «Компаньон».
Свой пост в «Рифее» покинула Анна Климова. Людмила Крошечкина лишилась должностей в двух деловых изданиях.
Игорь Лобанов – пермяк, родился в 1968 году. Учился на филологическом и историко-политологическом факультетах ПГУ. В 1992 году вошел в число создателей одной из самых популярных в Прикамье газет «Местное время». В 1998 году часть ведущих журналистов издания во главе с ним решили создать деловую газету «Новый компаньон». Игорь Лобанов отдал издательскому дому 16 лет сначала на посту главного редактора, затем шеф-редактора.
В 2014-2015 годах успешный медиаменеджер перешел на работу советником председателя совета директоров ПФПГ, с 2015 по 2023 годы – председатель Пермского краевого отделения Союза журналистов России. В 2023-2025 годах являлся заместителем директора Пермского НОЦ «Рациональное недропользование». В прошлом году он возглавил краевой филиалом ООО «БАС» в Пермском крае. Последним местом его работы стала ПФП-Группа в должности директора по развитию медиапроектов.
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