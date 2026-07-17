Бывший глава краевого Союза журналистов возвращается в «Новый компаньон»

Фото: Пермское краевое отделение Союза журналистов России

Перед грядущими выборами 2026 года крупнейший медиахолдинг Пермского края возглавит Игорь Лобанов. Бывший глава краевого Союза журналистов решением учредителя назначен генеральным директором ООО «Телекомпания «Рифей-Пермь», ООО «Деловая журналистика» и ООО РИА ИД «Компаньон».

Свой пост в «Рифее» покинула Анна Климова. Людмила Крошечкина лишилась должностей в двух деловых изданиях.

Игорь Лобанов – пермяк, родился в 1968 году. Учился на филологическом и историко-политологическом факультетах ПГУ. В 1992 году вошел в число создателей одной из самых популярных в Прикамье газет «Местное время». В 1998 году часть ведущих журналистов издания во главе с ним решили создать деловую газету «Новый компаньон». Игорь Лобанов отдал издательскому дому 16 лет сначала на посту главного редактора, затем шеф-редактора.

В 2014-2015 годах успешный медиаменеджер перешел на работу советником председателя совета директоров ПФПГ, с 2015 по 2023 годы – председатель Пермского краевого отделения Союза журналистов России. В 2023-2025 годах являлся заместителем директора Пермского НОЦ «Рациональное недропользование». В прошлом году он возглавил краевой филиалом ООО «БАС» в Пермском крае. Последним местом его работы стала ПФП-Группа в должности директора по развитию медиапроектов.

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