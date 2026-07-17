В Перми количество остановок общественного транспорта достигнет 1300 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми продолжается развитие сети общественного транспорта. После открытия остановки «Бульвар Преображенского» в обоих направлениях общее число оборудованных остановочных пунктов в городе увеличится до 1300.

За последние шесть лет в Перми появилось 145 новых остановок. Их размещение определяют на основе анализа пассажиропотока, обращений жителей и развития городской застройки.

Расширение остановочной сети позволяет сделать общественный транспорт более доступным для жителей новых жилых комплексов, удаленных микрорайонов и территорий, где активно ведется строительство. Благодаря этому все больше пермяков могут пользоваться автобусами и другим городским транспортом в шаговой доступности от дома.

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