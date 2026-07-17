Микробиологи из Прикамья приступили к работе в местных больницах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В медицинских учреждениях Пермского края начали работать первые 16 специалистов, получивших квалификацию медицинского микробиолога. Они уже прошли обучение и успешно подтвердили свою компетенцию в рамках новой специальности, которая официально начнет действовать в России с 1 сентября 2026 года.

Сейчас в микробиологической службе региона работают около 60 врачей разных направлений — бактериологи, вирусологи, микологи и паразитологи. После вступления в силу приказа Минздрава России все эти профили будут объединены в одну специальность — медицинский микробиолог.

В первую группу вошли врачи из Перми, Березников, Чусового, Кунгура и Осы. Среди них есть как молодые специалисты, недавно завершившие обучение, так и опытные сотрудники, посвятившие профессии более трех десятилетий.

Как сообщила главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава Пермского края Эльвира Волкова, все участники показали высокий уровень подготовки и успешно справились с итоговым тестированием.

По ее словам, современная модель работы микробиологической службы предполагает централизованную диагностику. Каждый поступающий в лабораторию материал исследуется с использованием всех доступных методов, что позволяет точно определить возбудителя инфекции и подобрать наиболее эффективные препараты для лечения. Объединение нескольких направлений в одну специальность даст врачам возможность комплексно анализировать результаты исследований, ускорит постановку диагноза и повысит точность назначения терапии. Для этого в лабораториях региона уже используется современное оборудование, включая системы масс-спектрометрии, технологии выявления ДНК и РНК вирусов, а также классические методы диагностики.

Одной из первых аккредитацию по новой специальности прошла медицинский микробиолог Пермского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн Олеся Бариева. По ее словам, интерес к лабораторной диагностике появился еще во время учебы в медицинской академии. Именно тогда она решила связать свою профессиональную деятельность с бактериологией.

Специалист отмечает, что объединение нескольких направлений сначала вызвало опасения, поскольку раньше каждый врач работал только в своей области. Однако практика показала, что в сложных клинических случаях часто требуются знания сразу нескольких дисциплин. Поэтому новая специальность открывает возможности для профессионального роста и помогает более эффективно решать диагностические задачи.

В Пермском крае централизованная система микробиологической диагностики развивается с 2022 года. За это время в регионе создали три бактериологические лаборатории высшего уровня биологической безопасности и еще четыре лаборатории второго уровня. Это позволило сосредоточить современное оборудование в крупных центрах, унифицировать методы исследований и получить необходимые разрешения для работы с опасными возбудителями.

По данным краевого Минздрава, развитие единой службы уже позволило сократить сроки получения результатов анализов на несколько дней, повысить качество лабораторных исследований и обеспечить единые стандарты диагностики. Кроме того, совместная работа молодых специалистов и опытных врачей способствует подготовке новых кадров и дальнейшему развитию микробиологической службы региона.

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