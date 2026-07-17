В пермских дворах появятся 72 новые детские и спортивные площадки

Новая детская площадка появилась во дворе дома на проспекте Декабристов, 22. Фото: страница Дмитрия Малютина ВКонтакте.

Этим летом в Перми планируется благоустроить порядка 150 дворов в разных районах города, в 72 из них появятся новые детские и спортивные площадки. Детские игровые зоны создаются по инициативе жителей в разных районах Перми с учетом современных стандартов безопасности и комфорта для детей всех возрастов. Депутаты Пермской городской думы вместе с жителями контролируют ход этих работ.

- Детские площадки – это не просто горки и качели, это пространства, где дети гуляют, играют, учатся дружить и познавать мир. Сейчас идет сезон благоустройства, и мы с командой стараемся уделять этому направлению особое внимание. Уже радует ребят новая площадка во дворе дома на проспекте Декабристов, 22, — отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

Также Дмитрий Малютин рассказал, что вскоре игровые комплексы для детей будут установлены во дворах домов по проспекту Декабристов, 29 и 17, улице Одоевского, 19, улице Чердынской, 18, улице Веры Засулич, 46а и улице Советской Армии, 25.

Благодаря депутатской программе детская площадка с качелями, качалками, горками, игровым комплексом и большими песочницами появилась в микрорайоне Юбилейный, во дворе дома по улице Холмогорской, 4/2. Об этом рассказал депутат Алексей Раев. А Ирина Горбунова сообщила об установке детской площадки на улице Старцева, 21 в Мотовилихинском районе.