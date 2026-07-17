Заместитель главы Перми Екатерина Мальцева пошла на повышение

Фото: Администрация горда Перми

Пермские СМИ сообщили об уходе с поста заместителя главы администрации города Екатерины Мальцевой. Она возглавляла функционально-целевой блок «Социальная сфера».

Топ-менеджер завершит работу в предстоящем августе и переедет в Москву. Исполнять обязанности заместителя главы городской администрации возложат на начальника департамента образования Ольга Ершова.

Екатерина Дмитриевна заняла пост исполняющего обязанности заместителя главы администрации города 26 сентября 2023 года, избавилась от приставки в должности 26 февраля 2024 года.

Екатерина Мальцева родилась 13 ноября 1988 года. В 2012 году окончила ФГАОУ ВПО «Южный Федеральный Университет» по направлению «Юриспруденция». С 2012 по 2016 годы работала в учреждении здравоохранения Ростовской области, в 2016-2021 годах – в прокуратуре Пермского края. В 2021 году была назначена статс-секретарем – заместителем министра территориальной безопасности Пермского края.

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