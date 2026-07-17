Программа капитального ремонта включила 73 дома в Березниках

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

По информации сайта губернатора и Правительства Пермского края, программа капитального ремонта 2026 года охватила 73 многоквартирных дома в Березниках. Капремонт подрядчик проводит комплексно – по одному адресу одновременно приводят в порядок сразу несколько элементов здания.

В обновляемых многоквартирных домах запланировано проведение 243 вида работ, включая обновление систем отопления и водоотведения, ремонт фасадов и крыш. Большая часть из них приходится на инженерные системы. Отопление ремонтируют в 40 домах, электроснабжение – 36, холодное водоснабжение – 35, горячее водоснабжение и водоотведение – 34.

«Фасады обновляют на 26 домах, крыши ремонтируют на 15, а фундамент укрепляют в 22 домах, еще в одном доме ремонтируют подвальное помещение. Общая численность жильцов в домах превышает 3,2 тысячи человек», – дополнили информацию в Фонде капитального ремонта Пермского края.

На все виды работ по капремонту действует гарантия пять лет. В течение этого срока при случаях выявления дефектов подрядная организация устранит все недочеты за свой счет. По объему капитального ремонта в 2026 году Березники являются второй территорией Пермского края после Перми.

О запланированном капитальный ремонт в конкретном многоквартирном доме, предусмотренных видах работ и сроках их выполнения жители Прикамья могут узнать несколькими способами: в личном кабинете собственника по ссылке; на официальном сайте краевого фонда капремонта; на сайте Министерства ЖКХ Пермского края; по телефону горячей линии 8-800-550-95-15 (звонок по России – бесплатный).

Личный прием граждан Фонд капитального ремонта Пермского края проводит по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7А. Специалисты ответят на интересующую информацию с понедельника по четверг, время приема – 08:00-11:30 и 13:00-16:30.

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