Туристско-информационный центр Чердыни за год посетили более 15 тысяч человек

Фото: пресс-служба краевого правительства

Во время рабочей поездки по северу Пермского края губернатор Дмитрий Махонин посетил Чердынь, где оценил развитие туристической инфраструктуры и новые объекты, которые помогают привлекать путешественников.

Одним из пунктов визита стал гостевой дом «Особняк на улице Юргановской». Историческое здание, построенное до 1917 года и принадлежавшее семье Кожевниковых, сейчас восстанавливает частный инвестор Олег Митяшев. В разные годы здесь располагались уездный комитет по чрезвычайным ситуациям и детский сад.

В настоящее время в здании завершаются ремонтные работы. После открытия гостевой дом сможет принять туристов в 12 номерах, еще две студии оборудованы во флигеле. На территории уже есть гриль-домик, продолжается строительство банного комплекса. Основной этап реконструкции планируют закончить в августе 2026 года. В следующем году рядом появятся апартаменты в деревянном доме, а также детская и спортивная площадки. Реализация проекта позволит увеличить количество мест для размещения гостей города.

Во время визита глава региона также побывал в туристско-информационном центре, который открылся в 2024 году в исторической части Чердыни.

Сегодня центр стал одной из самых популярных площадок города. Здесь проходят лекции, мастер-классы и другие мероприятия, работает магазин с сувенирами и продукцией местных мастеров и фермеров, включая мед, варенье и другие товары местного производства.

Кроме того, посетители могут получить информацию о достопримечательностях, контакты сертифицированных экскурсоводов, узнать расписание событий и составить маршрут путешествия не только по Чердынскому округу, но и по соседним территориям — Красновишерскому округу, Соликамску, Березникам, а также заповеднику «Вишерский».

По итогам 2025 года туристско-информационный центр принял 15 210 посетителей. За это время здесь состоялось 76 мероприятий, в том числе 39 мастер-классов, что подтверждает высокий интерес жителей и гостей региона к туристическим возможностям Чердыни.

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