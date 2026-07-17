Пермские ученые назвали необычные полезные свойства 7 ягод

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На днях в России отметили День смородины. Специально к этому событию профессор Пермского политехнического университета Нина Вишневская рассказала о необычных свойствах этого продукта, а также поделилась фактами о других популярных ягодах: их влиянии на сон, сахар крови, свёртываемость и даже защиту от радиации.

По словам эксперта, смородина выступает природным поливитаминным комплексом. В чёрной ягоде рекордное содержание аскорбиновой кислоты — одна горсть покрывает суточную норму витамина С. Красная смородина лидирует по концентрации йода и способна выводить радиоактивные соединения, белая богата железом и органическими кислотами, стимулирует выработку коллагена. Регулярное употребление любой разновидности укрепляет иммунитет, налаживает пищеварение, помогает очищению от токсинов, мягко понижает давление. Однако на поздних сроках беременности от ягод лучше отказаться из-за витамина К, влияющего на свёртываемость; также они противопоказаны при обострении гастрита и язвы. Взрослым достаточно 100 г в день, детям-дошкольникам — 40–50 г, есть следует после основной еды.

Вишню профессор называет природным снотворным благодаря мелатонину и антиоксидантам. В ходе двухнедельного эксперимента у пожилых людей с бессонницей вишнёвый сок удлинил сон в среднем на 84 минуты. Ягода также богата витаминами А и С, калием, магнием, железом, снимает воспаления при артрите и подагре, защищает сердце и ускоряет восстановление мышц. Беременным она не запрещена, но может вызвать вздутие, а детям до года давать не стоит. Суточная норма — 200–300 г.

Черника, по словам учёной, полезна для зрения за счёт антоцианов, а также содержит много марганца, который помогает усваивать глюкозу, что важно для диабетиков. Ягода рекомендована при зрительных нагрузках, для профилактики возрастных изменений и при воспалениях мочевых путей. Из-за кислот она может раздражать желудок при гастрите, а избыток танинов вызывает запоры. Оптимальная порция — 100–150 г, не более 200 г в сутки.

Малина славится салициловой кислотой как природный аспирин, а также кумаринами, снижающими риск тромбозов. Железо и медь стимулируют кроветворение, калий с магнием поддерживают сердце. Ягода не рекомендуется при обострении гастрита, язвы, болезнях почек, подагре; с осторожностью — диабетикам и при нарушениях свёртываемости, беременным до 36-й недели противопоказан чай из листьев. Для взрослых безопасно до 300 г в день, детям — до 200 г.

Крыжовник содержит янтарную кислоту как энергетик и антиоксидант, пектин выводит соли тяжёлых металлов, служит пребиотиком. В нём много витаминов А и Е, а также растительный аналог серотонина. Калорийность низкая, поэтому его включают в диеты при диабете, атеросклерозе, ожирении. Противопоказан при обострении язвы, гастрита с повышенной кислотностью, панкреатита, энтероколита. Детям до двух лет не дают. Взрослым — 100–150 г, дошкольникам — 40–50 г, в первой половине дня после еды.

Клубника, вопреки мифам, не вызывает аппендицит, а её семечки мягко очищают кишечник. Низкий гликемический индекс разрешает ягоду диабетикам, калий и магний нормализуют давление. Это сильный аллерген, поэтому детям до трёх лет, беременным и кормящим нужна осторожность. Из-за кислот и сахаров после еды стоит полоскать рот. Норма для взрослых — 200–400 г, для детей — 50–250 г.

Жимолость — чемпион по антиоксидантам, которые тормозят старение клеток, предотвращают атеросклероз, снижают риск инсульта и нейродегенераций. Она также обладает антибактериальным действием против стафилококков и возбудителей пищевых отравлений, работает как пребиотик. Противопоказана при беременности и грудном вскармливании, а гипотоникам следует ограничиться 50 г в день. При нормальном давлении взрослым можно 100–150 г, разделив на приёмы.

«В черной содержится рекордное количество аскорбиновой кислоты: всего одна горсть покрывает суточную норму витамина С, превосходя по этому показателю даже цитрусовые», — отметила профессор. «Главная „фишка“ малины — высокое содержание салициловой кислоты, которая работает как природный аспирин», — добавила она. Остальные рекомендации и предостережения, по словам Вишневской, касаются индивидуальных противопоказаний и возрастных норм, о которых она подробно рассказала в своём комментарии.

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