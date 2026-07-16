В Прикамье число пострадавших от клещей осталось на уровне прошлой недели

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Для клещей нет плохой погоды, а вот жители Прикамья стали заметно меньше посещать места их возможных нападений из-за затяжных ливней. Число пострадавших от присасывания опасных насекомых осталось на уровне прошлой недели.

С начала периода активности клещей от клещей пострадали 15 550 жителей Прикамья, что на 845 человек больше показателя недельной давности. Среди пострадавших оказались 55 детей.

По данным краевого Роспотребнадзора, около 60% снятых с пострадавших клещей оказались инфицированы различными болезнями, включая лабораторные исследования снятых клещей показали: 52,8% случаев – иксодовым клещевым боррелиозом; 4,8% – моноцитарным эрлихиозом человека; 1,5% – клещевым вирусным энцефалитом; 0,8% – гранулоцитарным анаплазмозом человека.

При посещении лесов зафиксировали 66,5% случаев присасывания клещей, 19,1% – индивидуальных садовых и дачных участков, 7,3% – придомовой территории. Наиболее опасными для посещения остаются: Пермский округ – 2 078 обращений, Пермь – 1 540, Добрянский округ – 1 080.

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