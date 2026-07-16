Антон Немкин: «Сегодня ИТ-отрасль становится более гибкой – это естественный этап взросления цифровой экономики»

Депутат Государственной Думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Немкин. Фото: пресс-служба депутата.

В первом полугодии 2026 года в России было зарегистрировано почти 37 тысяч новых компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере информационных технологий — на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Rusprofile, сегодня в стране насчитывается около 273 тысяч субъектов ИТ-бизнеса, при этом более двух третей из них составляют индивидуальные предприниматели.

В Пермском крае ИТ-отрасль также показывает активный рост. По данным Министерства информационного развития и связи Прикамья, за последние четыре года число компаний выросло более чем на 140 (с 1543 до 1687). Суммарная выручка организаций сектора увеличилась вдвое (с 73,9 миллиардов рублей до 147 миллиардов рублей в 2025 году). По итогам прошлого года ИТ-компании направили в бюджет региона почти втрое больше налоговых отчислений (свыше 2,8 миллиардов рублей против 1 миллиарда рублей в 2024 году). Ежегодно фиксируется и рост занятости в отрасли — на 2,5%. В регионе действует комплекс мер поддержки, в том числе в рамках нацпроекта «Экономика данных»: налоговые льготы, льготное финансирование, образовательные программы, а также сопровождение через Центр поддержки технологического предпринимательства.

- Рост числа новых ИТ-компаний — позитивный сигнал, который свидетельствует о высокой предпринимательской активности в цифровой сфере. Государственные меры поддержки, налоговые стимулы и развитие отечественного рынка программного обеспечения создают условия, при которых запуск технологического бизнеса становится доступнее, а искусственный интеллект дополнительно снижает барьеры для создания новых продуктов и сервисов, — отметил депутат Государственной Думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

При этом специалисты обращают внимание, что увеличение числа зарегистрированных компаний не всегда означает пропорциональный рост занятости. Часть организаций проходит реорганизацию, крупные компании выделяют внутренние ИТ-подразделения в самостоятельные юридические лица, а многие специалисты переходят из штатной занятости в формат аутсорсинга или открывают собственный бизнес.

- Сегодня важно смотреть не только на количество новых юридических лиц, но и на качество их деятельности. Российская ИТ-отрасль становится более гибкой: меняются модели занятости, развивается рынок аутсорсинга, появляются небольшие специализированные команды. Это естественный этап взросления цифровой экономики, который требует дальнейшего совершенствования механизмов поддержки и создания условий для устойчивого роста таких компаний, — подчеркнул Немкин.