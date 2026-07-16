Число желающих учиться в ПГНИУ абитуриентов приблизилось к 20 тысячам

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приемная комиссия ПГНИУ сообщила «КП-Пермь» о рекордном количестве поданных заявлений от абитуриентов 2026 года. На программы бакалавриата и специалитета уже поступило 19 429 заявлений, что 26% больше прошлогоднего показателя.

Наибольшее количество заявлений абитуриенты подали на направления и специальности в сфере IT, геологии, экономики и управления, лингвистики, биологии и химии, включая «Государственное и муниципальное управление – 717 человек, «Информационные системы и технологии» – 654, «Экономика» – 645.

В этом году вуз зачислит на первый курс 4 402 абитуриента: 2 341 – на бюджетные места, 2 061 – платное обучение. Количество бюджетных мест увеличено на 7%. Прием документов на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля.

На программы магистратуры в ПГНИУ поступило 331 заявление – в два раза больше прошлогодней приемной кампании.

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