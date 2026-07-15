В Прикамье выросло число магазинов и заправок, выдающих наличные на кассе

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедший год число торговых точек и заправок в Пермском крае, где можно снять наличные с банковской карты, выросло на 7%. Теперь таких объектов 1718. Об этом сообщает пермское отделение Центробанка.

Как подчеркнул Алексей Моночков, возглавляющий региональное управление Банка России, расширение сети точек, задействованных в данной программе, делает финансовые услуги более доступными для жителей региона. По его словам, сервис активно востребован на селе, а также в удалённых и слабозаселённых местностях, где отсутствуют офисы кредитных организаций и банкоматы, однако потребность населения в наличности сохраняется.

«Увеличение числа торговых точек, где предоставляется сервис „наличные на кассе“, способствует повышению доступности финансовых услуг в Прикамье», — заявил управляющий.

Сегодня возможностью воспользоваться могут жители всех муниципальных образований края, добавил он.

Данный сервис разрешает покупателю обналичивать со своей карты в сутки не более 5 тыс. рублей, а в течение месяца — максимум 30 тыс. рублей. Никакой комиссии за проведение операции не взимается, однако банк-эмитент карты вправе установить собственный сбор за подобную транзакцию.

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