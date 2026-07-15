Танкисты получили медали «За заслуги перед Пермским краем»

Фото: Минтребез Прикамья

Бойцам танкового батальона «Уральские медведи» в зоне проведения специальной военной операции вручили высшую региональную награду — медали «За заслуги перед Пермским краем». Об том сообщили в краевом Минтербезе.

Такие награды вручаются за мужество и самоотверженность. На счету награжденных соладт несколько спасённых жизней боевых товарищей, уничтоженные опорные пункты и беспилотники противника.

Награды уже доставили на передовую и вручили их героям-военнослужащим в торжественной обстановке.

«Уральские медведи» — это именной танковый батальон, который сформирован из жителей нашего региона. Наши земляки с честью выполняют свой воинский долг, показывают стойкость, профессионализм и верность Родине.

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