Интерес абитуриентов к управленческим специальностям в Прикамье растет

Фото предоставлено пермским филиалом Президентской академии.

В Пермском крае фиксируют изменение предпочтений поступающих в высшие учебные заведения. На фоне общего тренда на импортозамещение и укрепление региональной власти, рекордный конкурс в этом году наблюдается на направления подготовки, связанные с правом и публичным управлением.

В Пермском филиале Президентской академии конкуренция на эти специальности достигла исторического максимума: 61 и 58 человек на место соответственно.

Эксперты связывают это с несколькими факторами. Во-первых, выпускники школ все чаще выбирают профессии с гарантированной социальной защищенностью. Во-вторых, региональные и муниципальные органы власти испытывают потребность в квалифицированных кадрах нового поколения, способных работать с большими данными и цифровыми сервисами.

Предварительные итоги приемной кампании показывают, что средний балл ЕГЭ у претендентов на бюджетные места составляет 93,67. Это говорит о том, что за места борются сильнейшие выпускники школ региона. Общий прирост числа заявлений по сравнению с прошлым годом составил почти 30%, при этом особенно заметен рост интереса к платному образованию — более чем на 40%, что отражает готовность семей инвестировать в подготовку управленцев высшего звена.

По мнению директора филиала Игоря Орлова, такая динамика — прямое следствие репутации вуза как кузницы кадров для государственной службы:

«Мы наблюдаем осознанный выбор молодежи. Ребята приходят уже с пониманием структуры государственной службы и высокими баллами, что позволяет нам готовить действительно сильных специалистов для экономики и управления Пермского края».

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru