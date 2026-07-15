Сильннее всего в июне в Пермском крае подорожали овощи и топливо

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Рост потребительских цен в Пермском крае в июне 2026-го достиг 0,7%, а с января прирост цен составил 4,4%. Лидерами подорожания за месяц стали горючее, путевки и овощная продукция. Соответствующую статистику обнародовал Пермьстат.

Продукты питания за месяц прибавили 0,5%, промышленные товары — 0,9%, а услуги — 0,6%. Наибольший скачок в сегменте услуг зафиксирован на зарубежные туры: стоимость поездок в государства Закавказья взлетела на 16,1%, а в Египет — на 14,4%. Кроме того, выросли расценки на обслуживание и ремонт жилья для владельцев приватизированных квартир — диапазон повышения составил от 6,4 до 7,9%.

Среди товаров наиболее заметный рост демонстрирует горючее. Автомобильный бензин за месяц прибавил 9,1%, а с начала года его удорожание достигло 5,5%. Солярка подорожала на 6,6% (с января — на 4,2%). Также существенно прибавили в цене хлопчатобумажные ткани — плюс 6,7%.

Овощи и картофель тоже не остались в стороне. Цена на картофель увеличилась на 21,5%, репчатый лук стал дороже на 23,2%, капуста — на 19,2%, морковь — на 12,2%. В то же время свежие помидоры потеряли в цене 6,8%, сладкий перец подешевел на 8,9%, а чеснок — на 8,5%.

На лекарственные средства из перечня жизненно важных зафиксировано снижение на 0,6%, чему способствовало удешевление панкреатина, нимесулида и хлоргексидина. Однако бинты прибавили 2,3%, а также выросли в цене отдельные медикаменты, в частности метилурацил и троксерутин.

Расходы пермяков уменьшились на куриные яйца (минус 6,4% за месяц), некоторые крупы и молочную продукцию, а также на бытовую технику и подержанные иномарки (снижение на 3,5%). Отмечено удешевление билетов в поездах дальнего следования — на 1,6%, а также тарифов на курьерские услуги и мобильную связь (минус 3,9%). При этом выросли цены на шампуни, школьные ранцы и корпусную мебель.

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