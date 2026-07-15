Фото: скриншот видео СУ СКР по Пермскому краю.

Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР раскрыли убийство, которое произошло в июле 2014 года. Тогда в селе Кува, в Кудымкарском округе, 25- летняя девушка пришла в гости к своему знакомому и стала с ним выпивать. Во время посиделок девушка поссорилась с мамой знакомого и забила ее до смерти.

Сын, вместо того, чтобы защитить маму или вызвать полицию, помог убийце спрятать тело в подвале заброшенного дома. Позже он все же пришел в полицию, но сказал, что его мать пропала.

В Пермском крае следователи раскрыли убийство 12-летней давности Видео: СУ СКР по Пермскому краю

- Под тяжестью собранных следователями СКР доказательств обвиняемая дала признательные показания. В ходе следствия проведены комплексная судебно-медицинская, а также генетическая экспертизы, следственный эксперимент, проверка показаний обвиняемой на месте, психофизиологические исследования с применением полиграфа, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Вскоре женщину будут судить, а мужчина - сын убитой, умер в 2020 году.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru