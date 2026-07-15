На заправках «Лукойла» в Пермском крае отменили технические перерывы

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае на заправках «Лукойла» отменили технические перерывы. До этого перерывы были организованы трижды за сутки: до обеда, в середине дня и вечером. По данным портала V-kurse.ru, теперь АЗС компании будут прекращать работу исключительно при введении режима беспилотной опасности, а также во время приема топлива из автоцистерн.

Кроме того, редакции стало известно, что в текущую неделю поставки горючего на АЗС «Лукойла» переориентируют в пользу населенных пунктов, удаленных от краевого центра.

Согласно статистике, за минувшие семь дней продажи топлива на станциях сети выросли в среднем на 30% по сравнению с предшествующей неделей. Ситуация в регионе с бензином остается контролируемой, очередей на заправках стало заметно меньше, и, судя по комментариям в соцсетях, ажиотаж вокруг бензина зачастую вызывают сами водители.

«Вчера на трассе, недалеко от Нытвы заправил машину, всего полчаса ожидания. В Перми в очередях полно водителей, которые от 2 до 5-10 литров заправляют. Видимо дома делать нечего», - все чаще пишут водители в соцсетях.

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